WRC'de Sebastien Ogier, Meksika'da zafere ulaştı

Fransız pilot Sebastien Ogier, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da koşulan sezonun 3. yarışını lider bitirdi.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:54
WRC'de Sebastien Ogier, Meksika'da zafere ulaştı
Abone Ol google-news

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Leon kentinde yapılan ve 23 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 16 dakika 9.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 2'nci, kariyerinin 57. WRC birinciliğine ulaştı.

Sebastien Ogier

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville, liderin 27.5 saniye arkasında 2'nci, Elfyn Evans ise takım arkadaşı Ogier'nin 27.9 saniye gerisinde 3. oldu.

WRC'de 8 şampiyonluğu bulunan Ogier, puanını 56'ya çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Fransız sürücüyü, 53 puanla Neuville ve 52 puanla Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) izledi.

WRC'nin 4. ayağı, 20-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.


Sebastien Ogier WRC Meksika

İlgili Haberler

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in oldu

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in oldu
Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak

Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak
F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

En Çok Okunan Haberler