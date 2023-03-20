WRC'de Sebastien Ogier, Meksika'da zafere ulaştı
Fransız pilot Sebastien Ogier, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da koşulan sezonun 3. yarışını lider bitirdi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
Leon kentinde yapılan ve 23 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 16 dakika 9.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 2'nci, kariyerinin 57. WRC birinciliğine ulaştı.
Sebastien Ogier
LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville, liderin 27.5 saniye arkasında 2'nci, Elfyn Evans ise takım arkadaşı Ogier'nin 27.9 saniye gerisinde 3. oldu.
WRC'de 8 şampiyonluğu bulunan Ogier, puanını 56'ya çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Fransız sürücüyü, 53 puanla Neuville ve 52 puanla Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) izledi.
WRC'nin 4. ayağı, 20-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.
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