Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.
GALATASARAY - WÜRZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY - WÜRZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.
Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi ise 2. sırada yer alıyor.