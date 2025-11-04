Cumhuriyet Gazetesi Logo
Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.11.2025 09:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Würzburg Baskets ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.

GALATASARAY - WÜRZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - WÜRZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi ise 2. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #Almanya #galatasaray #FIBA Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
35 milyon Euro da hayal... Galatasaray'da tüm planlar altüst oldu!
35 milyon Euro da hayal... Galatasaray'da tüm planlar altüst oldu! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile sezon başında NEOM ilgilenmiş ancak sarı-kırmızılılar, 35 milyon Euro'luk teklifi reddetmiş ve 50 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulunmuştu. Barış Alper Yılmaz'ın mevcut performansı sonrası artık 35 milyon Euro'luk teklifin gelmesinin de düşük ihtimal olduğu iddia edildi.
Galatasaray'dan karaborsa bilet açıklaması: 'Söz konusu suç şebekesi çökertilmiştir'
Galatasaray'dan karaborsa bilet açıklaması: 'Söz konusu suç şebekesi çökertilmiştir' Galatasaray Kulübü, "loca ve kombine bilet satışı" vaadiyle binlerce Euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu.