Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı sonrası... Real Madrid'de ayrılık kapıda!

Xabi Alonso yönetiminde La Liga'daki ilk maçında Real Madrid, Osasuna'yı Mbappe'nin golüyle mağlup etmişti. Eflatun-beyazlılarda bu karşılaşmanın ardından bir ayrılık yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Xabi Alonso'nun özellikle Arda Güler'i ilk 11'in bir parçası yapma kararının ardından Dani Ceballos plan dışında kaldı.

Bu durumun sonucu olarak 29 yaşındaki futbolcunun artık daha da az forma şansı kaldığı için takımdan ayrılmaya yakın olduğu belirtildi.

Xabi Alonso'nun Ceballos'a ligin ilk maçı itibarıyla net bir mesaj verdiği ve planları arasında yer almadığını açıkça gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Ceballos'u istediği ve transfer için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Real Madrid'in eski yıldızı olan ve şu anda Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema'nın da sık sık Ceballos'u arayarak “Geliyorum” cevabını duymayı beklediği ifade edildi.