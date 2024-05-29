Xavi ile yollar ayrılmıştı: Barcelona'nın yeni hocası resmen açıklandı!

İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez ile yolları ayıran İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Alman hoca Hansi Flick ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:59
Xavi ile yollar ayrılmıştı: Barcelona'nın yeni hocası resmen açıklandı!
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Xavi Hernandez ile yollarını ayıran Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Hansi Flick'in takımın başına getirildiği belirtildi.

Hansi Flick

FLİCK İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Katalan devi, deneyimli teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzandı.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.


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