Xavi'den eleştirilere sert cevap: 'Bana Barça'nın kanseri dediler'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 07:34

Güncelleme: 14.11.2023 - 07:34

Oynanan oyun ve alınan skorlarla eleştirilerin hedefi haline gelen Xavi Hernandez bu eleştilere yanıt verdi.

İspanyol basınına konuşan Xavi Hernandez, gelen eleştirilerin kendisini etkilemediğini söyledi.

"BARÇA'NIN KANSERİ"

Eleştirilerin yanlış olduğunu söyleyen Xavi, "Eleştiriler beni etkilemiyor ama oyuncularım bundan dolayı biraz gergin. Oyuncularıma da anlattım. Ben burada oynadığımda bana Barcelona'nın kanseri dediler, ancak şimdi burada teknik direktörlük yapıyorum. Oyuncularım övgüyü her zaman hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Xavi, özellikle genç oyuncuların eleştirilerden korumalarını gerektiğini belirterek, "Basının söyledikleri, takımı etkiliyor. Ortamda oyunculara zarar veren abartılı bir tedirginlik var. Oyuncuların keyif alması için çözümler arıyorum. Sakin bir şekilde rekabet etmemiz gerekiyor. Geçen yıl çok daha kötüydük. Gençler, eleştirilerden daha çok etkileniyor. Onları korumalıyız" yorumunu yaptı.

Xavi Hernandezli Barcelona, topladığı 30 puanla, 34 puanlı lider Girona'nın dört puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.