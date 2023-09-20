Xavi'den İlkay Gündoğan'a büyük övgü... 'Bize cennetten gönderildi'
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında aldıkları Antwerp galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan bahseden Xavi, "Eğer bu kadar iyi performans gösteriyorsak kesinlikle İlkay sayesinde. İlkay bize kesinlikle cennetten gönderildi" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Antwerp karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından konuşan Xavi, yeni transferi İlkay Gündoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Manchester City'de geçen sezon tüm kupaları kazanan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya katılan İlkay Gündoğan hakkında konuşan Xavi, "İlkay topa sahip olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. İlkay her şeyi mükemmel yapıyor, kesinlikle her şeyi" dedi.
"İLKAY BİZE CENNETTEN GÖNDERİLDİ"
İspanyol hoca, İlkay hakkında, "Eğer bu kadar iyi performans gösteriyorsak kesinlikle İlkay sayesinde. İlkay bize kesinlikle cennetten gönderildi. Mükemmel bir oyuncu, izlemesi tam bir keyif" ifadelerini kullandı.
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