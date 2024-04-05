Barcelona evinde kazanmasını bildi
EuroLeague karşılaşmasında Barcelona ağırladığı Maccabi Tel-Aviv 'i 92-89 yendi.
THY EuroLeague 33. hafta karşılaşmasında Barcelona kouk ettiği Maccabi Tel-Aviv'i 92-89 mağlup ederek Play-Off'a kaldı.
Barcelona'da Alex Abrines attığı 17 sayıyla galibyette önemli pay sahibi oldu.
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