Xherdan Shaqiri 12 yıl sonra eski takımına geri döndü!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:36

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:36

ABD'nin Chicago Fire takımıyla yollarını ayıran İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, altyapısından yetiştiği Basel'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"BU KULÜBE DERİN BİR BAĞLILIĞIM VAR"

Shaqiri, imza töreninde yaptığı açıklamada "FC Basel'e dönebildiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri bu kulübe ve bölgeye, taraftar ve futbolcu olarak derin bir bağlılığım var. Futbol eğitimimi Basel'de tamamladım ve ardından uluslararası kariyerime başlayabildim. Şimdi Basel ile tekrar atak yapmak istiyorum ve taraftarlarımızı tekrar St. Jakob-Park'ta göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

12 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Xherdan Shaqiri, 2012 yılında Basel'den ayrıldıktan sonra Bayern Münih, Inter, Stoke City, Liverpool, Lyon ve son olarak Chicago Fire formalarını giydi.

12 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Shaqiri, geçen sezon MLS'te 12 maçta forma giydi ve takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.