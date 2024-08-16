Teklif edilen ücret belli oldu: Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!

Galatasaray ile 2 yıllık muvakelesi bulunan Victor Nelsson'a sarı kırmızılı yönetim tarafından yeni sözleşme önerildiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:11
Teklif edilen ücret belli oldu: Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!
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Dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de atağa kalktı. Sarı kırmızılı yönetimin, Victor Nelsson'a yeni sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, 2026 yılında sona erecek mukavelesini 2028'e kadar uzatması için Nelsson'a son derece cazip bir kontrat önerdi. Haber detayında sarı kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu KAP'a bildirilmişti.

Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.


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