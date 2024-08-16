Teklif edilen ücret belli oldu: Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!
Galatasaray ile 2 yıllık muvakelesi bulunan Victor Nelsson'a sarı kırmızılı yönetim tarafından yeni sözleşme önerildiği ileri sürüldü.
Dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de atağa kalktı. Sarı kırmızılı yönetimin, Victor Nelsson'a yeni sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.
4 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, 2026 yılında sona erecek mukavelesini 2028'e kadar uzatması için Nelsson'a son derece cazip bir kontrat önerdi. Haber detayında sarı kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.
25 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu KAP'a bildirilmişti.
Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.
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