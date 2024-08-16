Konyaspor maçı öncesi... Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Gabriel Sara'nın karşılaşmada ilk 11'de yer alacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:24
Konyaspor maçı öncesi... Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı!
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Süper Lig'de 2. haftanın perdesini de Galatasaray açıyor. Ligin ilk haftasında Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, ikinci hafta maçında Konyaspor deplasmanına çıkıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken yeni transfer Gabriel Sara'yla ilgili kararını da verdiği iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transferi olan Gabriel Sara'nın Konyaspor deplasmanına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Gabriel Sara, Mertens, Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Icardi.


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