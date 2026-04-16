Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi!

Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi!

16.04.2026 21:37:00
Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında karşılaştığı VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-2'ye getirdi.

SON MAÇ PAZAR GÜNÜ

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin 5. ve son müsabakası, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Yaasmen, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın, Aslı Kalaç)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Dangubic)

Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11

Süre: 132 dakika (31, 26, 31, 27, 17)

