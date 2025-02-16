Yağmur Uraz, Türk futbol tarihine geçti!
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Yağmur Uraz, Türk kadın futbol tarihine geçti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Yağmur Uraz, 300. golünü atarak Türk kadın futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk oyuncu ünvanını elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcu, takımının Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta attığı golle tarihe geçti.
TFF, Yağmur Uraz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk kadın futbolunun başarılı isimlerinden Yağmur Uraz, tarihe geçti. Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 26. dakikasında takımının ilk golünü atan Yağmur Uraz, kariyerindeki 377. maçında 300. golünü kaydetti. Milli futbolcu, Türk kadın futbol tarihinde bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yağmur Uraz'ı tebrik eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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