Osasuna mağlubiyeti sonrası... İspanyol basınından Arda Güler'e eleştiri!

LaLiga'nın 25. haftasında Real Madrid, Osasuna'ya konuk oldu. İlk yarıyı Ante Budimir'in golüyle önde tamamlayan Osasuna'ya Real Madrid 73'te Vinicius Jr.'la yanıt verirken 90'da Raul Garcia'nın golü ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler Osasuna maçına ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 83'te yerini Dani Ceballos'a bırakırken İspanyol basını karşılaşma sonrasında Arda Güler'in performansını değerlendirdi.

Marca'daki değerlendirme yazısında ilk yarı için, "Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid'in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor" denildi.

Arda'nın ikinci yarıdaki performansıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Türk oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, mucizevi bir şekilde kaleyi bulmadı. Ardından yaptığı pas hatası neredeyse Osasuna'nın golüne dönüşüyordu."

AS ise Arda Güler için, "Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti. Osasuna'ya karşı ortada pek yoktu" ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo Arda Güler için, "Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı" yorumunu yaptı.

Sport ise haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türk oyuncudan vasat bir performans geldi; maçın neredeyse tamamında sahadaydı. Hücumlarda etkisiz kaldı ve savunmada zayıftı. Osasuna oyuncuları onun arkasında kolayca boşluklar bulup sayısal üstünlük sağladı."