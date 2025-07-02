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Yasa dışı bahis iddiası... Acun Ilıcalı adliyede!

Yasa dışı bahis iddiası... Acun Ilıcalı adliyede!

2.07.2025 10:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Yasa dışı bahis iddiası... Acun Ilıcalı adliyede!

İş insanı Acun Ilıcalı, yasa dışı bahis iddiasıyla hakkında açılan dava nedeniyle adliyeye geldi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

ACUN ILICALI ADLİYEDE

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan Acun Ilıcalı, görülecek dava kapsamında adliyeye geldi.

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