Yaşananların ardından Tevfik Yamantürk'ten açıklama: 'Ben ne yaptım?'

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, salon çıkışında gelen, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.

Yaşananların ardından Tevfik Yamantürk'ten açıklama: 'Ben ne yaptım?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:16

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaparken, kürsüde yumruklu saldırıya uğradı.

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

"BEN NE YAPTIM?"

Tevfik Yamantürk, yaşanan olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, "Pişman mısınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.


Etiketler: #Tevfik Yamantürk #Hasan Arat #beşiktaş

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