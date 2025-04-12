Yaşananların ardından Tevfik Yamantürk'ten açıklama: 'Ben ne yaptım?'
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, salon çıkışında gelen, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaparken, kürsüde yumruklu saldırıya uğradı.
Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.
Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.
Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.
"BEN NE YAPTIM?"
Tevfik Yamantürk, yaşanan olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, "Pişman mısınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Konyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
- TFF'den Muhammed Damar atağı!
- Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ikinci gün sona erdi
- Yaşananların ardından Yamantürk'ten açıklama!
- Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 4. oldu
- 7 gollü maçta kazanan Manchester City!
- Saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk açıklama!
- Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- CHP MYK üyeleri belli oldu