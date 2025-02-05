Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:19

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:19

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Futbol hakemidir.

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Uğurlu, hakemlik kariyerine 2002 yılında Düzce'de katıldığı hakemlik kursuyla başlamış ve 2004 yılında profesyonel olarak maç yönetmeye başlamıştır.

2012 yılından itibaren Süper Lig'de görev alan Uğurlu, 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmiştir.

Kariyeri boyunca Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev almış ve Süper Lig'de 230 karşılaşmayı yönetmiştir.

5 Şubat 2025 tarihinde hakemlik kariyerine son veren Yaşar Kemal Uğurlu, Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştur.