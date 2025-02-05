Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Hakemliği bıraktığını açıklayan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:19

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Futbol hakemidir.

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Uğurlu, hakemlik kariyerine 2002 yılında Düzce'de katıldığı hakemlik kursuyla başlamış ve 2004 yılında profesyonel olarak maç yönetmeye başlamıştır.

2012 yılından itibaren Süper Lig'de görev alan Uğurlu, 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmiştir.

Kariyeri boyunca Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev almış ve Süper Lig'de 230 karşılaşmayı yönetmiştir.

5 Şubat 2025 tarihinde hakemlik kariyerine son veren Yaşar Kemal Uğurlu, Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştur.


Etiketler: #Yaşar Kemal Uğurlu #hakem

İlgili Haberler

Nedim Serkan Durak kimdir? Nedim Serkan Durak kaç yaşında, nereli? Nedim Serkan Durak kayboldu mu?

Nedim Serkan Durak kimdir? Nedim Serkan Durak kaç yaşında, nereli? Nedim Serkan Durak kayboldu mu?
İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukcu kimdir? Melih Kunukcu ne iş yapıyor?

İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukcu kimdir? Melih Kunukcu ne iş yapıyor?
Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?

Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler