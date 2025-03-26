Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?

29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olan orta hakem Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?

Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:00

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemidir. Sürmene Lisesi mezunudur.

Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.


Etiketler: #Yasin Kol #Derbi #türkiye futbol federasyonu

İlgili Haberler

Can Ataklı kimdir? Gazeteci Can Ataklı kaç yaşında, nereli?

Can Ataklı kimdir? Gazeteci Can Ataklı kaç yaşında, nereli?
Zeynel Abidin Okul kimdir? AKP İBB Başkanvekili adayı Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli?

Zeynel Abidin Okul kimdir? AKP İBB Başkanvekili adayı Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli?
Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi nereli?

Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler