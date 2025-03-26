Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?
29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olan orta hakem Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?
YASİN KOL KİMDİR?
Yasin Kol, Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemidir. Sürmene Lisesi mezunudur.
Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.
2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.
2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.
Etiketler: #Yasin Kol #Derbi #türkiye futbol federasyonu
Spor Haberleri
- Yasin Kol kimdir?
- Derbinin hakemi belli oldu!
- Milli takımın aday kadrosu belli oldu!
- Derbi öncesi dikkat çeken istatistik!
- Milli motosikletçiler bu hafta sonu piste çıkacak!
- FIFA'dan şampiyona milyonlarca dolar ödül!
- TFF'de yabancı hakem krizi istifa getirdi!
- Monchi açıkladı: İşte Arda Güler'i isteyen kulüp!
- Kanadalı yıldızdan Bayern Münih'e kötü haber!
- Nihat Kahveci'den derbi tahmini: Galatasaray iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- İmamoğlu raporundaki sır
- CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki!
- Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı!
- AKP'li Özalan, eylemcilere kin kustu!
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- Erdoğan: Heybedeki büyük turplar ortaya dökülmedi
- AKP'li Mustafa Varank ve diğer vekiller, boykot