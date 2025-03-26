Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:00

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kaç yaşında, nereli?

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemidir. Sürmene Lisesi mezunudur.

Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.