Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

Bucaspor 1928, son olarak Göztepe forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin’i kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 18:05
Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Göztepe forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş’ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1987 doğumlu forvet oyuncusu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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