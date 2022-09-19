Yayıncı kuruluş Rıdvan Dilmen'i kızdırdı!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:39

Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u 5-0 yenerken oynadığı futbolla beğeni topladı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can'ın golleriyle skoru belirledi. Fenerbahçe, Pedro'nun kullandığı bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

RIDVAN DİLMEN ÖZETE KONULAN GÖRÜNTÜYE KIZDI

Fenerbahçe'nin galip geldiği karşılaşmanın 5. golü öncesinde yaşanan pozisyon ve yayıncı kuruluş tarafından özetlere konulan görüntü TV8,5 ekranında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'i kızdırdı.

DİLMEN: YAYINCI KURULUŞ DİKKAT ETMELİ

Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nun faulünden sonra pozisyonun aktığını belirterek yayıncı kuruluşun bu pozisyonu özete koymasını eleştirdi. Dilmen, "Yayıncı kuruluş hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Pozisyondan sonra atak devam ediyor. Yayıncı kuruluşun bunu koyma nedeni nedir? Golün tekrarını göstermeden faulü gösterdiler. Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonunu göstermek kafa karıştırmaktan başka neye yarar? Yayıncı kuruluş dikkatli olmalı. Bu tip algı yaratan işlere dikkat etmeli" dedi.