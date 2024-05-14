Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonunda yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:47
Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman?
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer dönemi ve ara transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kaldı. Mayıs ayında sona erecek sezonun ardından futbolseverler 2024-2025 sezonunda yapılacak transferlerin hangi tarihler arasında gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman?

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, birinci transfer ve tescil döneminin 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona ereceğini açıkladı. İkinci transfer ve tescil dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.


Transfer dönemi haberleri Ara transfer dönemi haberleri transfer haberleri türkiye futbol federasyonu haberleri futbol haberleri

İlgili Haberler

TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı: Ortak karar verilecek!

TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı: Ortak karar verilecek!
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
TFF resmen açıkladı: Transfer dönemi tarihleri belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Transfer dönemi tarihleri belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'
Dünyanın en eski 7 yapısı

Dünyanın en eski 7 yapısı
Survivor kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da kim gitti?

Survivor kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da kim gitti?
TFF’den beklenen karar geldi: Futbol sezonu için transfer takvimi açıklandı!

TFF’den beklenen karar geldi: Futbol sezonu için transfer takvimi açıklandı!
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
Arzu Doğan boşanma sebebi olarak gösterdi! Nihat Doğan hakkında skandal itiraf

Arzu Doğan boşanma sebebi olarak gösterdi! Nihat Doğan hakkında skandal itiraf
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım
İnci kefallerinin Van Gölü’nden tatlı sulara göçü sürüyor

İnci kefallerinin Van Gölü’nden tatlı sulara göçü sürüyor