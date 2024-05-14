Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:47

Güncelleme: 14.05.2024 - 18:47

Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer dönemi ve ara transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kaldı. Mayıs ayında sona erecek sezonun ardından futbolseverler 2024-2025 sezonunda yapılacak transferlerin hangi tarihler arasında gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman?

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, birinci transfer ve tescil döneminin 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona ereceğini açıkladı. İkinci transfer ve tescil dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.