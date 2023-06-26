Yaz transfer dönemi resmen başladı

15 Eylül tarihinde sona erecek olan 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemi başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 09:25
Yaz transfer dönemi resmen başladı
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Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.


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