Yazarlar Spartak Trnava - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'King'in taç giyme töreni'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:32

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'yı Joshua King'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Spor yazarları sarı-lacivertlilerin performansını yorumladı.

"KALİTE FARKI"

"Ceza sahası denemeleri ve kaleci kurtarışlarıyla başlayan ilk bölüm, İsmail Kartal’ın Szymanski ve Fred hamleleri ile devam etti. Ve kalite artınca King devreye girdi. Kent ile yaptığı pas sonrası çok temiz bir vuruşla maçın kilidini çözdü. Rotasyon fark etmez Oosterwolde geldiğinden beri en iyi maçını oynadı ve nefis bir asist yapmasına rağmen King fırsatı kaçırdı. Fakat Fred’in adeta adama çarptırır gibi yaptığı asiste ‘hayır’ diyemedi." (Erman Özgür-Fanatik)

"KING'İN TAÇ GİYME TÖRENİ"

"Yıldızlar girdi ama ilginçtir, Fenerbahçe’nin golünü atanlar ilk 11’dendi. Önce Kent asist yaptı King attı. Hem de bayram günü Anadolu Otogarı kadar kalabalık Spartak Trnava savunması arasından… Golden sonra kaybedecek bir şeyi kalmayan rakip 5+4 savunmadan vazgeçti. Çift forvete döndü. Bu da onları bitiren karardı. Fred’in asisti King’in ikinci golü ile Trnava 80’de berhava oldu. Trnava maçı King’in taç giyme töreniydi sanki." (Ercan Güven-Milliyet)

"63'TEN SONRA GERÇEK FENERBAHÇE"

"King bu sezon dakikalarını biraz kaybetmiş olsa da ağırlıklı olarak oynadığı Konferans Ligi’nde büyük fark yaratıyor. Nordsjaelland maçındaki nefis ikinci yarı performansı gibi dün gece Trnava deplasmanında da geceye damgasını vurmayı başardı. İki gol attı, ikinci yarıda Trnava’nın sol iç koridorunu otobana çevirdi, takımını koltukta tuttu." (Serkan Akcan-Fanatik)