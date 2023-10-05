Eski Fenerbahçeli Avrupa maçı öncesi konuştu: 'Kendimi izole edeceğim'

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:18

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:18

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Kkariyerinde son olarak Spartak Trnava forması giyen Martin Skrtel, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Martin Skrtel

"KENDİMİ İZOLE EDECEĞİM"

Sporx'in aktardığına göre; Skrtel, iki ekibin kalbinde özel bir yerinin olduğunu belirtti.

Konferans Ligi'nde oynanacak karşılaşmayı değerlendiren Skrtel, "Fenerbahçe'de oynadığımda elimden gelenin en iyisini yaptım. Kalbimde sadece Trnava değil Fenerbahçe de var. Kendimi izole edeceğim. Bir taraftar olarak bu maçın tadını çıkaracağım" dedi.

119 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye 2016-2017 sezonunda transfer olan Skrtel, sarı-lacivertli ekiple 119 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 7 gol yollayan Skrtel 3 golün de asistini yaptı.

Skrtel, Fenerbahçe'nin yanı sıra ülkemizde RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.