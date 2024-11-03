Yayınlanma: 03.11.2024 - 13:32

Güncelleme: 03.11.2024 - 13:32

Ankara'da gerçekleştirilen ve mevcut başkan Fatih Çintimar'ın aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Ahmet Karadağ ile Halil Akkaş yarıştı. Genel kurul maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, 248 delegenin oy kullandığı genel kurulda 124 oy alan Ahmet Karadağ başkan oldu. Halil Akkaş ise 121 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı. Peki, Yeni Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ kimdir? Ahmet Karadağ kaç yaşında, nereli?

AHMET KARADAĞ KİMDİR?

26 Mart 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Karadağ, ilk ve orta okuldaki eğitim hayatı sonrası Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. 1991 yılında İstanbul üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni bitiren Karadağ, profesyonel yaşama adım atmıştır. Önce Sağlık Bakanlığı, sonrasında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda doktor olarak çalışan Karadağ, 2000 Yılında GATA Genel Cerrahi Kliniği'nde uzmanlığını almıştır.

2010 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olarak Deniz kuvvetleri Komutanlığından emekli olduktan sonra FSM Kavacık Cerrahi Tıp Merkezi'nin Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak iş hayatına devam eden Karadağ ayrıca Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile bilimsel çalışmalar yürütmektedir. 1979 yılında Galatasaray Lisesinde Atletizme başlayan Ahmet Karadağ 1995 yılına kadar 400m engellli, 400m, 110m engelli, 4x400m bayrak, 4x100m bayrak branşlarında yarışmıştır.

U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde birçok okul, kulüp ve bireysel olarak Türkiye birincilikleri kazanan ve Türkiye rekorlarına imza atan Karadağ uluslararası müsabakalarda milli forma giyme onuruna erişerek ülkemizi A Milli takım seviyesinde 52 kez temsil edip, çok sayıda madalya kazanmıştır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Tabipler Birliği Üyesi olan Karadağ, aktif spor hayatını tamamladıktan sonra doktor olarak da Türk Atletizmine hizmet etmeye devam etmiş ve birden fazla kez bir çok farklı Federasyonun Sağlık Kurullarında da görev almıştır. Spor Hekimliği alanında yurt içi ve dışında katıldığı birçok kurs ve seminerler ile genel cerrahinin yanı sıra bu alanda da tıp bilgisini ve doktorluk tecrübesini pekiştiren Ahmet Karadağ aynı zamanda atletizm antrenörü olarak birçok rekortmen Milli atlet yetiştirmiştir.

AHMET KARADAĞ'IN ÖZEL HAYATI

Ahmet Karadağ evli ve 1 çocuk babasıdır. Karadağ iyi derecede İngilizce, çok iyi derecede Fransızca bilmektedir.