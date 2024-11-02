Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:34

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:34

Televizyon programları arasında en sevilen yarışmalardan biri olan MasterChef'e bu hafta Şef Mehmet Akdağ konuk oldu. Peki, Şef Mehmet Akdağ kimdir? Şef Mehmet Akdağ kaç yaşında, nereli? Şef Mehmet Akdağ'ın kariyeri...

MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akdağ aslen Antalyalı’dır. 1983 yılında dünyaya gelen Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant'ın 3. kuşak temsilcisidir.

Türkiye’de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır. Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Akdağ, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.

Mehmet Akdağ'ın adını aldığı dedesi Mehmet, Atatürk'ün aşçılarından olan Hacı Hasan'ın çırağıydı. Mehmet Akdağ’ın kaleme aldığı 7 Mehmet isimli kitap 2023 yılında dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmiştir.