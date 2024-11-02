Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:34

Edinilen bilgilere göre, perşembe günü bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Peki, Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş tutuklandı mı?

ÜMİT GÜNDEŞ KİMDİR?

Ümit Gündeş son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı.

ÜMİT GÜNDEŞ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Beylikdüzü’nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş’in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenild