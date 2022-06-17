Yeni formatıyla 2026 Dünya Kupası statları açıklandı

17 Haziran 2022 Cuma, 12:29

Dünya Kupası yakın gelecekte yeni formatıyla organize edilecek. 2018'deki FIFA Kongresi'nde yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.

FIFA üç ülkede maçlara ev sahipliği yapacak şehirleri ve statları açıkladı. Buna göre, ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 ev sahibi şehir var.

Washington DC/Baltimore, Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando ve Edmonton gibi şehirler listedede yer almadı.

ABD daha önce 1994'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Turnuva 1970 ve 1986'da Meksika'da yapıldı ancak 2026 Dünya Kupası üç ev sahibi ülkenin katıldığı organizasyonun ilk örneği olacak.

2026 için seçilen statlardan biri, Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye karşı 'Tanrı'nın Eli' golünü attığı Mexico City'nin ikonik Azteca Stadyumu oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası ayrıca, yeni formatın uygulanacağı ilk turnuva olacak. Daha önceki yıllarda 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, 2026 tibariyle 48 takımlı olacak ve 16 gruptan oluşacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

2026 DÜNYA KUPASI STATLARI

Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu

Boston – Gillette Stadyumu

Dallas – AT&T Stadyumu

Guadalajara – Akron Stadyumu

Houston – NRG Stadyumu

Kansas City – Arrowhead Stadyumu

Los Angeles – SoFi Stadyumu

Mexico City – Azteca Stadyumu

Miami – Hard Rock Stadyumu

Monterrey – BBVA Stadyumu

New York/New Jersey – MetLife Stadyumu

Philadelphia – Lincoln Financial Field Stadyumu

San Francisco – Levi’s Stadyumu

Seattle – Lumen Field Stadyumu

Toronto – BMO Field Stadyumu

Vancouver – BC Place Stadyumu