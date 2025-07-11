Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaştı

Önümüzdeki sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Önümüzdeki sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.