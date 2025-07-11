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Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaştı

11.07.2025 10:37:00
Güncellenme:
DHA
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Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.

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