Yeni Malatyaspor, imza çoğunluğu sağlanırsa ligden çekilecek

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:58

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:58

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme konusunda 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig Kulüpler Birliği Dernek Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştüklerini belirtti.

Sarıalioğlu'nun kulüplerinin içerisinde bulunduğu durumun farkında olmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Altunok, "Görüştüğümüz 1. Lig kulüpleri 'destek oluruz' dedi. TFF yetkilileri gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştı. Biz bu talebimizi sezon başından beri dile getiriyoruz. Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik, kimse gelmedi" ifadelerini kullandı.

Sezon başından bu yana gençlerle mücadele ettiklerini aktaran Altunok, şunları kaydetti:

"Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer, ikişer gidiyor. Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil. Bizim şansızlığımız iki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum, tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi."