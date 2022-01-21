Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş'ta 6 eksik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 23. haftada oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda 6 eksik bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 13:40
Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş'ta 6 eksik
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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş’ta Mert Günok, Umut Meraş, N’Koudou, Salih Uçan, Welinton ve Mehmet Topal kadroda yer almıyor.


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