Yeni Malatyaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasına ilişkin Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapacaklarını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasına ilişkin Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapacak.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlamayan Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdiğini hatırlattı.
Bilgilendirme! pic.twitter.com/nu4tL28b5q— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 26, 2022
TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz haklarının bulunduğunu aktaran Yeşilova, şunları kaydetti:
"Tahkim Kuruluna perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Erdoğan gemicilik AŞ
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- Mustafa Sandal'dan İYİ Parti sürprizi!
- Seçim öncesi hayalet YSK tehlikesi
- Çete lideri Kurtuluş için iade kararı çıktı!
- Ece Erken doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti
- Bakan Bilgin'den yeni açıklama
- CHP'li isim uyardı: Seçime kadar...
- 'Cübbeli'den uydurma rivayetler!