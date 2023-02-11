96 saat enkaz altında kalan depremzede: Acıktığımda böcek yedim

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:10

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:11

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 katlı binanın 4. katında yaşayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Gürler deprem sonrası enkaz altında kaldı.

Enkaz altından 96 saat sonra çıkarılan Gürler, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Gürler, enkaz altında sağ kalabilmek için topraktaki bitki ve böcekleri yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

"ACIKTIĞIMDA BÖCEK YEDİM"

Toprak altında kaldığı süreçte eşini ve çocuklarını düşündüğünü anlatan Gürler, manevi yanı güçlü olan birinin bu tür durumlardan korkmayacağını ifade ederek, "Acıktığımda böcek yedim. Toprağın içinde ne bulduysam yedim, vitamin değeri olan bitkiler de var, böcekler de var. Yeter ki yemeye cesaret et. Elbiseden yırttığım parçayı idrarla ıslatıp su ihtiyacımı karşıladım. Bir belgeselde öğrenmiştim, öyle yaptım. Maneviyatınız iyi ise içeride karanlığa ışık yakıyorlar" diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıllık eğitimci olduğunu belirten Gürler, kurtarılacağına hep inandığını kaydetti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Gürler'i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yasım, Güler'in 96 saat sonra yaşadığını öğrenince üniversitedeki tüm akademisyenlerin büyük sevinç yaşadığını, rektörlük olarak depremden etkilenen tüm yurttaşlar için üniversitenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini aktardı.

"SEVİNCİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Öte yandan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Öğretim Görevlilerinden Arif Gürler 96 saat enkaz altında kaldıktan sonra çok şükür sağ olarak kurtarılmıştır. Genel durumu iyidir. Sevincimiz çok büyük" dedi.