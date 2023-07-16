Yeni MHK başkanı Ahmet İbanoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Yeni MHK üyeleri kim?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:37

Güncelleme: 16.07.2023 - 10:38

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonucunda yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nun atandığını duyurdu. Ahmet İbanoğlu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini Lale Orta'dan devraldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yanında Merkez Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri de değişti. Bu gelişmelerin ardından futbolseverler yeni MHK başkanı Ahmet İbanoğlu'nun kim olduğunu ve yeni kurul üyelerinde kimlerin yer aldığını merak ediyor. Peki, yeni MHK başkanı Ahmet İbanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Yeni MHK üyeleri kim?

AHMET İBANOĞLU KİM?

Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu Denizli’nin Çivril ilçesinde doğmuştur.

AHMET İBANOĞLU NERELERDE GÖREV YAPTI?

13 yıl Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü olarak görev yapmıştır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonunda çeşitli görevler alan Ahmet İbanoğlu TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde 5 yıl Süper Lig hakemliği yapmıştır. Sonrasında ise 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.

AHMET İBANOĞLU BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ MHK ÜYELERİ KİMLER?

İbanoğlu başkanlığındaki yeni MHK üyeleri; Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin.