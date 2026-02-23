Göztepe maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan Emirhan Topçu için sakatlık açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 16:12:00
Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: 

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır."

