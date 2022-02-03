Yeni transfer Jean Pyerre'nin lisansı çıkartılmadı

03 Şubat 2022 Perşembe, 23:58

Süper Lig ekibi Giresunspor'da büyük bir şok yaşanıyor.

İddiaya göre, Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'nin sağlık kontrollerinde bazı bulgulara rastlandığı için oyuncunun lisansı çıkartılmadı.

Pyerre'nin durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken Brezilyalı futbolcunun Konyaspor mücadelesinde yer almayacağı öne sürüldü.

Giresunspor, 23 yaşındaki Jean Pyerre'yi, Brezilya Ligi ekibi Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.