İstanbul'da avantajı kaptı: Galatasaray'a 3 iyi haber!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Sparta Prag'da 3 futbolcu rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım tur için Prag'a avantajlı giderken, konuk ekipte 3 önemli ismin cezalı duruma düşmesi Galatasaray adına avantaja dönüşebilir.
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3 İSİM RÖVANŞTA YOK
Sparta Prag'da savunmanın önemli ismi Ladislav Krejci, hücumcu Birmancevic gördükleri sarı kartlar sonucu cezalı duruma düştüler. Çift sarıdan kırmızı kart gören Rynes de rövanşta takımını yalnız bırakacak.
Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe saat 23.00'te oynanacak.
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