Yesemek Ultra-Trail düzenlendi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusu, Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin ilk dog trail (köpeğinizle patika koşusu) olma özelliğini taşıyor.
Gaziantep Yesemek Rotary Derneği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. 11 kategoride yaklaşık 500 koşucu ve 1000'e yakın misafirin katıldığı organizasyon, Sercan Budak konseriyle son buldu.
Etkinliği organize ederken antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Gaziantep Yesemek Rotary Derneği Dönem Başkanı Hakan Maraş, "Organizasyon ile kadim levant koridorunun kuzey ucunda bulunan doğal ve tarihi zenginliğiyle İslahiye Ovası ile Yesemek Antik Heykel Atölyesi'nden Tilmen Höyüğü'ne kadar olan bölgeyi tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.
Yesemek Ultra-Trail'de birinci olan sporcular şu şekilde:
65k Erkekler - Eyüp Kutluhan Doğan
65k Kadınlar - Elena Polyakova
45k Erkekler - Harun Erbil
45k Kadınlar - Çiğdem Topatan
22k Erkekler - Mestan Turhan
22k Kadınlar - Şenay Çiçek
10k Erkekler - Mehmet Fatih Yıldız
10k Kadınlar - Gamze Turhan
5k Erkekler - Fatih Akkök
5k Kadınlar - Gülsah Söğüt
Dog 10k - ibrahim Halil Özçevik
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- 'O bize 'sürtük' diyor ama sayın başkan...'