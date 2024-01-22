Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mısır, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. hafta maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:10
Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Rui Vitoria yönetimindeki Mısır, B Grubu'nda Bubista'nın ekibi Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

YEŞİL BURUN ADALARI - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Félix Houphouët-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

YEŞİL BURUN ADALARI - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Mısır grupta oynadığı son maçta Gana ile 2-2 berabere kalmıştı.

Yeşil Burun Adaları ise Mozambik'i 3-0 mağlup etmişti.


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