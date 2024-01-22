Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mısır, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. hafta maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Rui Vitoria yönetimindeki Mısır, B Grubu'nda Bubista'nın ekibi Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.
YEŞİL BURUN ADALARI - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?
Félix Houphouët-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
YEŞİL BURUN ADALARI - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Mısır grupta oynadığı son maçta Gana ile 2-2 berabere kalmıştı.
Yeşil Burun Adaları ise Mozambik'i 3-0 mağlup etmişti.
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