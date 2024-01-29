Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Moritanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Pedro Leitão Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları, son 16 turunda Amir Ed Dine Abdou'nun ekibi Moritanya ile karşı karşıya gelecek.
YEŞİL BURUN ADALARI - MORİTANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Félix Houphouët-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
YEŞİL BURUN ADALARI - MORİTANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalında ve S Sport Plus platformunda naklen yayımlanacak.
Yeşil Burun Adaları, son maçta Mısır ile 2-2 berabere kalmıştı.
Moritanya ise Cezayir'i 1-0 mağlup etmişti.
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