Yeşil sahada ilginç görüntü: Kadın hakemin iteklediği futbolcu defalarca yuvarlandı!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:46

TFF 3. Lig’de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, pazar günü Artvin Hopaspor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma misafir takımın 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Maçta ilginç anlar da yaşandı.

Yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı verilmediği için itiraz eden ve sarı kart gören Cemal Metehan Kavalcı hakeme tepki gösterdi. Hakem Melis Özçiğdem de eliyle Kavalcı’yı hafifçe itekledi.

DEFALARCA YUVARLANDI

Kavalcı, bir anda yere düşerek defalarca yuvarlandı. O anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan Kavalcı, daha sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek maçtan atıldı.

"GÖĞSÜMÜ İTEKLEYEREK DÜŞMEME SEBEP VERDİ"

Takım arkadaşının kırmızı kart görmesi ile hakeme itiraz ettiğini belirten Cemal Metehan Kavalcı, "Rakip oyuncunun da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledim, bana sarı kart verdi. Onun akabinde göğsümü itekleyerek düşmeme sebep verdi" dedi.