Yeşil sahada ilginç görüntü: Kadın hakemin iteklediği futbolcu defalarca yuvarlandı!

Mersin’de oynanan bir futbol maçında, kadın hakemin itelemesiyle düşen oyuncunun defalarca yuvarlanması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:32
Abone Ol google-news

TFF 3. Lig’de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, pazar günü Artvin Hopaspor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma misafir takımın 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Maçta ilginç anlar da yaşandı.

Yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı verilmediği için itiraz eden ve sarı kart gören Cemal Metehan Kavalcı hakeme tepki gösterdi. Hakem Melis Özçiğdem de eliyle Kavalcı’yı hafifçe itekledi.

DEFALARCA YUVARLANDI

Kavalcı, bir anda yere düşerek defalarca yuvarlandı. O anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan Kavalcı, daha sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek maçtan atıldı.

"GÖĞSÜMÜ İTEKLEYEREK DÜŞMEME SEBEP VERDİ"

Takım arkadaşının kırmızı kart görmesi ile hakeme itiraz ettiğini belirten Cemal Metehan Kavalcı, "Rakip oyuncunun da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledim, bana sarı kart verdi. Onun akabinde göğsümü itekleyerek düşmeme sebep verdi" dedi.


Tarsus İdman Yurdu haberleri Artvin Hopaspor haberleri Melis Özçiğdem haberleri Cemal Metehan Kavalcı haberleri TFF 3. Lig haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş Asbaşkanları TFF ile görüştü: 'Hep beraber takipçisi olacağız'

Beşiktaş Asbaşkanları TFF ile görüştü: 'Hep beraber takipçisi olacağız'
Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma: 'Bizim tek isteğimiz...'

Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma: 'Bizim tek isteğimiz...'
Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'

Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Güldür Güldür'ün 'gazi skeci' çok konuşulmuştu, Ali Sunal'dan açıklama geldi

Güldür Güldür'ün 'gazi skeci' çok konuşulmuştu, Ali Sunal'dan açıklama geldi
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Çayın yanında pratik lezzet: Tuzlu kurabiye

Çayın yanında pratik lezzet: Tuzlu kurabiye
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor

Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Çok ciddi travmalara neden olabilir'

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Çok ciddi travmalara neden olabilir'
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı