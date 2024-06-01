Yeterli bütçe bulunmadığından birçok branş iptal edildi

Yayınlanma: 01.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.06.2024 - 04:00

Üniversitelerarası spor müsabakalarından sorumlu olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı “kemer sıkma” politikaları kapsamında alınan tasarruf tedbirlerine yönelik açıklama yaptı. Yeterli bütçe bulunmadığı ve katılım sayılarının düşük olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bu bağlamda, crosminton, Fetihspor fest, korfbol, flag futbol, ragbi 7, ragbi 13, atletizm, Alanya plaj festivali, plaj hentbolu, halter, güreş, yağlı güreş, boks, wushu, cimnastik branşlarımız iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR

Bu kapsamda üniversite topluluklarının etkinlikleri ve yarışmaları iptal ediliyor. Bu süreçte İstanbul’da yapılacak olan ulusal kürek yarışı da iptal edildi. Yarışın iptaliyle ilgili federasyon tarafından net bir açıklama yapılmadı. Yarışın daha ileri bir tarihe alınma ihtimali olduğu öğrenildi.