Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı bulunan Rodrygo, dört maçta formasından uzak kalacağı iddia edildi.

Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:09

Real Madrid'in yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol devinde sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, bir kez daha kas sakatlığı yaşadı.

Relevo'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, 2-4 maç arası formasından uzak kalacak.

Rodrygo'nun sakatlığının durumuna göre; Girona, Atalanta, Rayo Vallecano ve Sevilla maçlarını kaçırması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #real madrid #rodrygo #sakatlık

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