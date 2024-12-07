Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:09

Güncelleme: 07.12.2024 - 16:09

Real Madrid'in yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol devinde sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, bir kez daha kas sakatlığı yaşadı.

Relevo'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, 2-4 maç arası formasından uzak kalacak.

Rodrygo'nun sakatlığının durumuna göre; Girona, Atalanta, Rayo Vallecano ve Sevilla maçlarını kaçırması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.