Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı bulunan Rodrygo, dört maçta formasından uzak kalacağı iddia edildi.
Real Madrid'in yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol devinde sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, bir kez daha kas sakatlığı yaşadı.
Relevo'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, 2-4 maç arası formasından uzak kalacak.
Rodrygo'nun sakatlığının durumuna göre; Girona, Atalanta, Rayo Vallecano ve Sevilla maçlarını kaçırması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #real madrid #rodrygo #sakatlık
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...