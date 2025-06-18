Yıldız Holding Basketbol Takımı bu yıl da Türkiye şampiyonu

11 sene ve 9 sezondur kurumsal turnuvalarda başarılara imza atan Potanın Yıldızları, Ekim ayı sonunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek CBL 2. Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nda farklı ülkelerin kurumsal takımlarıyla ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Yıldız Holding Basketbol Takımı Baş Antrenörü ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, şampiyonluklara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Aslıyüce, “İki yıl üst üste İstanbul ve Türkiye şampiyonu olmak, bir kez Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanmak, 11 yıl önce başladığımız yolculuğu büyük bir takım kültürüne, başarıyı bir alışkanlığa dönüştürdüğümüzü gösteriyor. Tüm sporcularımızı takıma sundukları olağanüstü katkı dolayısıyla kutluyorum” dedi.





Takım Kaptanı ve e-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ise Potanın Yıldızları’nın takım olarak yakaladığı uyumun, kazandıkları zaferlerde etkili olduğunu belirtti. Pehlivan, “Parkede verilen sportif mücadele kadar, güçlü takım arkadaşlığımız, güven ve motivasyon da bu başarıda belirleyici oldu. Şimdi Belgrad’daki maçlara odaklanarak ülkemize ve Yıldız Holding’e bir kez daha Avrupa Şampiyonluğu’nu getirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIMIZIN ARKASINDA İSTİKRAR ODAKLI GÜÇLÜ EKİP RUHU YATIYOR"

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser ise Potanın Yıldızları’nın istikrarlı performansıyla kazanılan şampiyonluk sonrasında şunları söyledi:

“Yıldız Holding’de insanı merkeze alan yaklaşımımız, başarılı iş sonuçlarımızın yanı sıra birçok alanda başarılarımızı destekliyor. Güçlü ekip ruhumuz ortak hedefler etrafında kenetlenen bir kültürle şekilleniyor. Potanın Yıldızları’nın geçen yıl kazandıkları üçlü şampiyonluklarının ardından art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu olmasını sadece sportif bir başarı değil, kurumsal aidiyetin, birlikte başarma kültürümüzün sahaya yansıması olarak görüyoruz. Farklı şirketlerimizden gelen arkadaşlarımızın aynı hedef için bir araya gelip bu sinerjiyi yaratmaları bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm oyuncularımızı ve destekleyen ekipleri yürekten kutluyorum. Belgrad’da ülkemizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum.”