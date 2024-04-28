Yıldız isimden Ergin Ataman'a kötü haber!
Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Juancho Hernangomez, Maccabi Tel-Aviv ile oynanacak üçüncü karşılaşmada forma giyemeyecek.
EuroLeague Play-Off'unda en heyecanlı eşleşmelerden birisi olması beklenen Maccabi Tel-Aviv - Panathinaikos eşleşmesine sakatlık damga vurdu.
Panathinaikos'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Juancho Hernangomez yaşadığı sakatlık sebebiyle 2. maçta forma giyememişti.
28 yaşındaki İspanyol 4 numara sakatlığını atlatamaması sebebiyle Sırbistan'da oynanacak 3. karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Juancho Hernangomez bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.1 sayı, 3.7 ribaund ve 0.5 asist ortalaması tuttturdu.
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