Pereira, 2. kez geldiği Fenerbahçe’den lig bitmeden gönderildi
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti. Pereira, Fenerbahçe tarihinde kulübe iki kez gelen, iki kez lig bitmeden kovulan ve iki kez tazminat alan sayılı teknik direktörlerden.
Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira günümüz futbolunda kıyıma uğrayan hocalar arasına girdi. Vitor yarım kalan hikâyesini tamamlamak için gelmişti, ama ikincisini de sona erdiremeden gitti. Pereira, Fenerbahçe tarihinde kulübe iki kez gelen, iki kez lig bitmeden kovulan ve iki kez tazminat alan sayılı teknik direktörlerden. Ali Koç, sezon başında camiasına dünya yıldızı teknik adam getireceği sözünü vermişti. Koç, Pereira’yı açıkladığında camia hayal kırıklığı yaşadı. F.Bahçe Başkanı basının karşısına çıkarak teknik direktörden övgüyle söz etti. Pereira dümene geçti, kıyım başladı (Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi). Yabancılardan gönderilenler oldu. Bu arada 6-7 transfer yapıldı. Sezon açıldı, F.Bahçe’de bir, iki, üç maç hep ışık vardı. Ancak devamlılık olmadı. Neden? Hoca, sisteminden taviz vermedi, takım planlamasında olsun oyuncu değişikliklerinde olsun büyük hatalar yaptı, futbolcularla sürekli polemik yaşadı, B ve C planlarını ortaya süremedi, yıldızları kulübeye mahkûm etti. Çok gaf yaptı. Galatasaray maçı öncesi Ali Koç, Portekizli’den sistemi değiştirmesini istedi. Sistem değişikliği işe yaradı. Fakat bu sadece bir 90 dakikayla kaldı. Vitor bildiğini yapmaya devam etti. Beşiktaş derbisi bardağı tamamıyla taşırdı. Saçma sapan oyuncu hamleleri tribünleri ayağa kaldırdı. Beklenen son yönetim kurulu toplantısında alınan kararla gerçekleşti. Başkan tarafına gelince, o da Beşiktaş maçında istifa seslerinden nasibini aldı. 3.5 yıldır ortada başarısı yok. Yeni hocayla ortam toz pembe olur mu, çok zor. Ali Koç son kurşunu atacağından kararını iyi vermek zorunda.
YENİ HOCA YENİ YILA
Pereira sonrası gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Slaven Bilic ismi ağırlık kazanırken Hırvat teknik adamın Çin ekibi Bejing Guoan ile 3 Ocak 2022’ye kadar sözleşmesi var. Bu süreye kadar F.Bahçe 2 lig ve bir de kupa maçı oynayacak. Kalan 3 karşılaşmaya, daha önce de görev alan antrenör Zeki Murat Göle çıkacak.
KENAN KOÇAK AÇIKLAMASI
Bir süredir adı F.Bahçe’yle anılan Kenan Koçak için TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Kenan Koçak’ı F.Bahçe’ye verme niyetimiz yok” dedi.
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