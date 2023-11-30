Yılmaz Vural'dan Montella sözleri: 'Türkiye'de bin tane teknik direktör varken...'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 20:30

Güncelleme: 30.11.2023 - 20:30

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde:

"İLK KEZ 2.LİG'DE ÇALIŞIYORUM"

İlk kez 2. Lig'de görev yaptığını söyleyen Yılmaz Vural, "Menemen FK'da göreve geldiğimizde takımımız 12 puanla 12. sıradaydı şu anda 9. sıradayız ve puanımız 19. Bu hafta Play-Off yolunda zorlu İskenderunspor maçı oynayacağız. Bu ligde bir laf var; bu ligin hocası ya da oyuncusu... Ligin hocası ya da oyuncusu olmaz. Bu ligde futbol oynanmıyor diye bir cümle var. Menemen FK olarak futbol oynamak istiyoruz. Kariyerimde ilk kez 2. Lig'de çalışıyorum. Menemen FK ile anlaşmadan önce 1. Lig'den bir takımla görüştüm ve anlaştım, diğer gün yönetici aradı: 'bir yerden telefon geldi, başka arkadaşı almak zorundayız' dediler... Ben de canınız sağ olsun dedim. Hayatımda hiçbir zaman lobi ve siyasetle hoca olmadım. Menemen FK beni çok istedi ve geldim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DEDİLER RENKLERİ TUTTURDUK MENEMEN'E GELDİK"

A Milli Takım ve 3 büyük takımdan beklentisi olduğunu ifade eden Vural, "Türkiye'de böyle büyük camialarda ve hedefleri olan bir yerde olmak çok güzel. Ancak halkımız teknik direktör konusunda karar vermiyor. Halkımız seçici olsa ben A Milli Takım'da hoca olurdum. Allah ömür verdiği müddetçe bu işi yapacağım. Menemen FK ile anlaştıktan sonra espri yaptım; "Fenerbahçe dediler bu sefer renkleri tutturduk Menemen'e geldik" dedim. (Gülerek) Sözleşmemde teknik direktörlük kariyerime başladığımdan beri, 'A Milli Takım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim' maddesi var. Hedefim her zaman en üst seviyede çalışmak oldu. O seviyede olabilsem antrenörlüğümü herkese gösterebilirim. Bu cahil cesareti değil" sözlerini sarf etti.

"MONTELLA İYİ BİR ANTRENÖR ANCAK..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında ise Yılmaz Vural, "Vincenzo Montella iyi bir antrenör ancak burada sorun bu kapasitede yerli bir antrenör yok mu? Montella ile herhangi bir problemim yok. Ancak sistemi eleştiriyorum. Yani senin vatandaşının yetmediği yerlerde yabancıdan destek almak gayet doğaldır. Şimdi Türkiye'de bin tane teknik direktör varken, eğer Türk futbolu bin tane adamından Montella kadar takım yönetecek birini bulamıyorsa bu tartışılmalıdır" dedi.