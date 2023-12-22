Yollar ayrılmıştı: Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı takibi bıraktı!
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Deneyim teknik adam, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Alınan mağlubiyetin ardından siyah beyazlı ekip, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
TAKİBİ BIRAKTI
Deneyim teknik adam, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.
Rıza Çalımbay, X (Twitter) hesabında ise Beşiktaş'ı takip etmeye devam ediyor.
42 GÜNDE AYRILIK
Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbol takımının başındaki ikinci döneminde 7 maça çıkabildi.
Beşiktaş, 10 Kasım'da takımın başına geçen ve 42 gün görevde kalan Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Ligde RAMS Başakşehir (1-0) ile Yılport Samsunspor'a (1-2) üstünlük kuran Beşiktaş, Corendon Alanyaspor (1-3) ve Fenerbahçe'ye (1-3) mağlup oldu. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.
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