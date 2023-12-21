Rıza Çalımbay'dan tepki: 'Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu?'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 23:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 23:00

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay açıklamasında, "Mağlubiyeti bize Alanyaspor vermedi. Biz kendi kendimize mağlup olduk. 3 tane bariz hata yaptık. Kendi ayağımızla maçı verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu? Bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettik. Alex sakatlandı, yine her maç olduğu gibi sakatlık oldu. Fenerbahçe maçında iki tane adamımız gitti, Gedson ve Umut. Başka bir şeye döndü maç. Bugün de aynısı oldu" dedi.

"GEDSON OYNAYABİLİRDİ"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Sakat olanlar veya kadro dışı kalanlar olmasaydı, bugün kazanabilirdik. Kadro dışı kalanlar işine gücüne baksalardı ve bugün sahada olsalardı kazanırdık. Gedson Fernandes oynayabilirdi. Ayağı kadar önemli değil. Yine de hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin" ifadelerini kullandı.