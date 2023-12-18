Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:22

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:45

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi 10 gün uzatıldı.

Siyah beyazlı yönetim, Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini 27 Aralık, yani Trendyol Süper Lig’in ilk yarısının bitimine kadar uzattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Rıza Çalımbay en az 2 maç daha Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine devam edecek.

27 Aralık’ta Çalımbay ile tekrar görüşecek olan yönetim, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.