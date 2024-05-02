Yönetimde yer almayacağı ileri sürülmüştü: Erden Timur'dan seçim iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:18

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:18

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, gelecek sezon yönetimde olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

1905 GSYİAD’ın düzenlediği ödül töreninin ardından konuşan Timur, gelecek dönem yönetimde olmayacağı iddialarına yanıt verdi.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Mayıs'a geldik, çiçekler açmaya başladı. Mayıs ayı, bizim yılbaşımız. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayı. 4 maç var, rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde son akşam başkan yardımcısıyken ayrılmak istedik ve Sportif AŞ'de oldum. Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor, burada seçim konusu yok. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22:00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk."

"GÜNDEMİMİZDE SEÇİM YOK"

"Galatasaray'da herkes elinden geleni yapıyor. Bazılarında bu çaba sonuca dönüşüyor, bazılarında daha az sonuca dönüşüyor. İlkin, amatör branşta ödül aldı. Kendisi Galatasaray için çok çok kıymetli biri. İlkin'in duygusallığının dönüşümünde açtığı yol gibi herkesin buraya bağlılığı farklı duygusal sebeplerle. Nando var, ömrünü Galatasaray'da geçirdi. Barış ve Mertens de ayrı. Tüm futbol takımı ödüle layık şeyler yapıyor. Başta Okan Hocamız. Çok kısa ve çok içten konuştu, güzel mesajlar verdi. Birileri seçildi, birileri aldı ama herkes alsa yeridir. Tüm takım adına aldıklarını söylediler hepsi. Dries de bu yaşta performansıyla onurlandırıyor. Bu işi onlar yapıyor. Bizlere de sağ olsunlar nişan veriyorlar ama bu işi futbolcular yapıyor, hocalar, teknik ekip, Florya'daki herkes yapıyor. Yönetim kurulunda da çok büyük emeği var. Herkes bana nişanı veriyor ama asıl iş onların. Neden konuşayım dedim. Son günlerde liste seçim var, açıklık getireyim."

"Şunun bilinmesi gerekiyor. Bizim için mayıs, mayısta çiçekler açmaya başladı. Bizim yıl başımız mayıs. Tek gündemimiz şampiyonluk. Mayıs seçim değil şampiyonluk ayı. Rehavete kapılmadan böyle devam edeceğiz. Seçimde olup olmama meselesinin önemi yok. Seçimde kurul listeleri oluyor, bir de Sportif AŞ oluyor. Ben de bir önceki seçimde bir sebeple yönetimden ayrıldım, Sportif AŞ'de devam ettim. Listede olup olmaması meselesi tartışılacak mesele değil. 3-4 defa söyledim. Gerçekten de güzel işler yapan bir yönetimimiz var. Herkes yoğun çaba sarf ediyor, başta başkanımız olmak üzere. Şunu istiyorum tüm camiadan, bırakın seçim konuşmayalım. Genel kurul idaresi gerekeni yapacaktır. Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor. Orada seçim yok. Biz atanmışlar olarak diyeyim.

"ORADA SEÇİM YOK"



"Böyle bir gündem yok. Sosyal medyadaki gündem suni bir gündem. Başka hiçbir şey konuştuğumuz yok. Dün akşam 10'da çıktım Florya'dan. Ondan önceki gün, ondan önceki gün oradayım. Başka gündemimiz yok. Bizim hak ederek şampiyon olmak hayali ve hedefinden başka bir şey konuşmayalım. Galatasaray 100 yıllık camia. Herkesin katkısı olmuştur. Emek verenlere minnet duyuyoruz. 100 yıllık camia seçimde gereğini yapar. Hangi sonuç çıkıyorsa genel kurul idaresidir. Herkes müsterih olsun. Bizim yolumuz şampiyonluk yolu. Ben Sportif AŞ'de görevliyim. Yönetim listesinde olmasak da görevim devam ediyorum. Mayıs ayı başladı. Mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yılıdır. Yakında inşallah hak ederek yeni yılı şampiyonlukla taçlandırıyorum. Soru almayayım. Bu ortamda almayayım."

"Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor. Orada seçim yok. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Böyle bir gündem yok."

"4 HAFTA KALDI"

"4 hafta kaldı. 1 aydan az zaman kaldı. Başka bir konsantrasyon olmasını düşünemiyoruz. Hiçbir şey konuşmayalım. Gereğini genel kurul yapar. Galatasaray'da başarılı olan ödüllendirilir. Başarı odaklı bir camia. Derhal ona ilişkin şeyler yapar. Genel kurulun böyle bir refleksi var. Topu taca atmak için söylemiyorum. Listede olmasak bile Sportif AŞ'deyiz. Görevimiz devam ediyor. Başka bir konu konuşmayalım. Şampiyonluk yolunda doludizgin devam ederken kendi gündemimizi şaşırtmak olur. Seçim konuşana şampiyonluk ayı, başka şey konuşmayız diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı. Florya'da böyle bir gündem yok, zerre yok. Futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki tüm çalışanlar damarlarına kadar taraftar. Dolayısıyla orada böyle bir gündem olmuyorsa demek ki diğer gündem, suni bir gündem. Hepimiz yolumuza aslanlar gibi devam edeceğiz, mücadele edeceğiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğumuzu, bunu kanıtlayarak sonuca ereceğiz."

"İliklerimize kadar şampiyonluğa inandığımızı anlatma zamanıdır. Başka bir gündem yok."